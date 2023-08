Darío Lezcano no la pasa bien en Colo Colo, club al que llegó esta temporada y anotó un par de goles, pero no fue suficiente para convencer a Gustavo Quinteros quien no le tiene ningún tipo de consideración en el equipo.

Hace un par de semanas, el delantero paraguayo declaró derechamente que Quinteros mentía cuando decía que el jugador no estaba en óptimas condiciones, diciendo que él se encontraba perfecto.

Ayer, en entrevista con Radio Agricultura, Quinteros aseguró que tiene la mejor de las relaciones con Lezcano y que todo lo que se ha dicho han sido inventos mal intencionados de parte de la prensa y que las cosas no son como tal.

Lezcano no ve una en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, Patricio Yáñez emplazó a Darío Lezcano a aclarar: “Tiene la gran chance ahora, si es que hubo mocha con Lezcano, de hablar. Está cortado, no juega, se quiere ir, que hable po’”, dijo Yáñez.

“Lezcano está dentro y afuera, dentro de la nómina, pero está fuera ya… pero que lo aclare, si esta cuestión es a prueba de desmentidos. Si Lezcano tiene el cinturón bien apretado, si tiene los cojones bien puestos, que diga como dijo el otro día que Quinteros mentía”.

Ahora, habrá que esperar a ver si Gustavo Quinteros continúa sin citar a Darío Lezcano en el trascendental compromiso que tendrán los albos este sábado cuando tengan que visitar a Coquimbo Unido.