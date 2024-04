Colo Colo no alcanzó la hazaña en Brasil y cayó 2-1 en su visita a Fluminense por Copa Libertadores. En este compromiso, se criticó el actuar de Brayan Cortés en el segundo gol del cuadro local. Un mundialista con La Roja aseveró que el portero de los albos tuvo una importante falla en un movimiento. […]

Mundialista liquida a Brayan Cortés y lo culpa de un gol sufrido por Colo Colo ante Fluminense: "No es para ese tipo de arqueros"

Colo Colo no alcanzó la hazaña en Brasil y cayó 2-1 en su visita a Fluminense por Copa Libertadores. En este compromiso, se criticó el actuar de Brayan Cortés en el segundo gol del cuadro local. Un mundialista con La Roja aseveró que el portero de los albos tuvo una importante falla en un movimiento.

En base a su experiencia como exarquero, Óscar Wirth asegura que el arquero de 29 años cometió un error antes del centro de Marquinhos. En conversación con Bolavip Chile, afirma que Cortés no debió moverse hacia adelante cuando el delantero brasileño encaraba antes de enviarle el balón a Germán Cano.

“A esta altura, lamentablemente, los arqueros entraron en un régimen de juego de cosas que antes no hacían y ahora no se hacen. No sé por qué, pero parte por un análisis biomecánico. Los arqueros hacen un movimiento, cuando viene un centro por las bandas, en el que dan dos o tres pasos hacia adelante”, comenzó indicando.

“Pero, ¿cuál es su momento natural cuando están dos o tres pasos adelante? Tratar de volver al arco para pararse bien. Ellos se mueven hacia el otro lado de donde salió el balón. Por eso nunca salen a cortar un centro. Esos goles no son para este tipo de arqueros”, aseguró el mundialista con Chile en España 1982.

Brayan Cortés tuvo un criticado actuar en Colo Colo.

Defendió a figura de Colo Colo

En contraparte a las críticas hacia Brayan Cortés, el exfutbolista se refirió a Damián Pizarro. Para él, lo de novel atacante de 19 años no es del todo negativo. Destacó sus capacidades en ofensiva y asegura que aún se pueden perfeccionar en el futuro.

“Creo que cuando él está en la cancha, la tranquilidad de la defensa contraria cambia ostensiblemente. Es complicado, siempre está ahí y rescata un balón. No es gil con la pelota en los pies. Falta consensuarlas y traducirlas en gol. Pero es joven, hay viejos que andan dando vueltas por ahí y ni te asustan”, finalizó.

Cuándo juega el Cacique

El siguiente partido de los albos será contra Cobreloa el lunes 15 de abril. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.