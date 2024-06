Los problemas que tuvo en la previa del Clásico del Pacífico el arquero titular de La Roja, Claudio Bravo, hicieron crecer el debate respecto a quién debe ser el portero suplente ¿Gabriel Arias o Brayan Cortés?

El partido que hizo el golero de Racing ante Paraguay lo lleno de críticas y donde el medio tendió a pedir el arco de Chile para el guardapalos de Colo Colo.

BOLAVIP conversa con el arquero mundialista chileno, Óscar Wirth, quién en una opinión inesperada, se la juega por Arias.

“El factor fundamental es responder a una instancia competitiva y Gabriel Arias lleva muchos años compitiendo, un mal partido le pasa a cualquiera, no es una constante que él cometa errores”, aseguró.

En esa línea, Wirth intenta ponerse en el lugar de Ricardo Gareca para optar por un arquero que según él, tiene más experiencia que el otro.

Oscar Wirth se la juega por Gabriel Arias

“Acá entra a tallar el tiempo que lleven jugando, Arias no lleva dos años y respecto a lo que pasó ante Paraguay son cosas que pasan, en ese partido hubo armonía y todos jugaron bien”, afirma.

Para el final, el mundialista en España 1982, cree que “a mí me parece que Ricardo Gareca busca a alguien que no sólo ataje, si no que también tenga la capacidad de ordenar la defensa”.