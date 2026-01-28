Este miércoles se realizó el lanzamiento de la Liga de Primera 2026, torneo que comienza el próximo fin de semana. En la instancia estuvieron presentes algunos presidentes de clubes, como Palestino, quien se refirió a lo sucedido con el arquero Sebastian Pérez y el frustrado traspaso a Colo Colo.

Se trata de Jorge Uauy, quien atendió las consultas de BOLAVIP respecto a las figuras del cuadro árabe que sonaron en los grandes en este mercado de fichajes, como Joe Abrigo en Universidad de Chile.

“Todos los jugadores de Palestino han sonado en todos lados, eso nos llena de orgullo. Pero Palestino tiene su esquema, tiene profesionales que hoy día participan dentro y que en definitiva tienen buenas condiciones”, comenzó diciendo el timonel del elenco tetracolor.

Respecto al Zanahoria Pérez y el interés que tuvo el Cacique en su fichaje, ante los requerimientos del entrenador Fernando Ortiz, Uauy reveló que nunca llegó una oferta formal a La Cisterna.

“Todos los jugadores que tienen contrato, por definición, son del club. Entonces, no es que se trate de retener o no retener jugadores. Además, nunca ha llegado una oferta formal”, completó el dirigente de los Baisanos.

¿Cuándo debuta Palestino en la Liga de Primera 2026?

Palestino tendrá su estreno el domingo 1 de febrero a las 20:30 horas cuando reciba en el Estadio Municipal de La Cisterna a Ñublense, en el marco de la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

En síntesis