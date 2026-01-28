Este miércoles se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Liga de Primera 2026, donde asistió el presidente de Palestino, Jorge Uauy, quien entregó las últimas actualizaciones de su club en víspera del cruce con la U en Copa Sudamericana.

El cuadro árabe competirá en cuatro frentes esta temporada, donde por décimo año consecutivo está clasificado a un torneo internacional, en la que esta vez enfrentará a Universidad de Chile en la fase previa.

Respecto a este choque que está agendado para el miércoles 4 de marzo, en el que se jugarán gran parte de la temporada en duelo a eliminación directa, el timonel baisano reconoció que les tocó el rival más difícil.

Pese a la cercanía de ambos clubes que comparten vecindario en La Cisterna, Uauy descartó a BOLAVIP, entre risas, que exista espionaje de cara a este trascendental partido.

– Otra vez Palestino instalado en una competencia internacional.

“Como ha ocurrido en los últimos 10 años, Palestino ha sido un actor permanente en copas, es un desafío que nos hemos propuesto como directorio y queremos cumplirlo año a año. Tenemos un rival muy complicado como Universidad de Chile, pero estos partidos hay que jugarlos y hay que resolverlos”.

– ¿Creen que les tocó el rival más difícil en esta ronda?

“En el papel lógicamente es el más difícil, pero te vuelvo a repetir, estos partidos hay que jugarlos, estos partidos son coperos, una llave mata a mata, y cualquiera puede salir triunfador”.

– ¿Cómo es convivir con este vecino y rival de turno?

“No hay problema, estamos bastante distantes. No hay problema, no nos espiamos”.

El Municipal de La Cisterna se alista para la Copa Sudamericana

– Palestino cumplió con mejorar el Estadio Municipal de La Cisterna para esta Copa Sudamericana. ¿Qué me puede decir de las nuevas luminarias?

“La Conmebol exige 1.300 lux y nosotros estamos en 1.800. La verdad que hemos hecho hartas inversiones en el estadio, ornamentamos también toda la pista de tierra que había con pasto sintético y ahora estamos siendo certificados por parte de la Conmebol para poder jugar partidos internacionales”.

– ¿Confían en que Conmebol aprobará el estadio?

“Yo estoy confiado con que nos van a dar el sí, seguramente nos van a dar algunas tareas que hacer, pero en general el estadio está preparado. Nosotros hemos ido a jugar a unos estadios que, de verdad, La Cisterna es mejor que muchos estadios en los que hemos competido”.

Así quedó tras los arreglos el Estadio Municipal de La Cisterna. (Foto: @CDPalestinoSADP)

