Julio Rodríguez, ex jugador del Cacique y preparador de arquros, apunta al jugador que puede ser decisivo en Copa Libertadores.

Colo Colo viajó en el día de ayer a Buenos Aires para enfrentar a River Plate por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores de América, encuentro que tendrá lugar el día de mañana en el Estadio Monumental de Núñez.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con la tranquilidad de haber hecho un correcto partido en la ida donde, incluso, se pudo haber quedado con los tres puntos tras el buen segundo tiempo que hizo el Cacique.

Si bien las dos figuras que tuvo Colo Colo en la ida fueron Carlos Palacios y Arturo Vidal, Julio Rodríguez se la juega por un actor de reparto como hombre clave para el duelo de mañana en la capital trasandina.

Apuntan a Brayan Cortés en Colo Colo como clave ante River. | Foto: Photosport

“River va llegar mucho el martes y Cortés tendrá que estar atento, pero Colo Colo defensivamente está solvente, así que realmente no sé si Brayan Cortés tenga tanto trabajo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile apuntando al portero de la Selección Chilena.

En esa línea, complementa diciendo que “Quizás no tenga muchas intervenciones, pero cuando le lleguen será clave y que esté bien parado. Atajar bien significa estar concentrado, no dar rebotes y si los da, que sea para un lugar donde no le hagan daño”, sumó.

“River no es un equipo que tira muchos centros, así que capaz que por ahí no pase el partido. Ahora, sí que llegan con juego asociado y ahí sí tendrá que estar atento”, remató en el cierre sobre el portero iquiqueño.

El atractivo compromiso por la vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores de América entre River Plate y Colo Colo arrancará a las 9:30 de la noche de este martes 24 de septiembre.