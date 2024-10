Nicolás Peric tuvo una destacada trayectoria en elfútbol chileno, donde se transformó en un referente en Rangers de Talca, también pasó en dos periodos por Audax Italiano y fue campeón con Cobresal.

Además, en el fútbol internacional jugó en el Gençlerbirliği de Turquía, en Argentinos Juniors y en Olimpia. Sin embargo, nunca pudo competir en un grande de Chile, aunque oportunidades tuvo, específicamente de vestir la camiseta de Colo Colo.

En ese sentido, reveló que recordado ex DT de los Albos se comunicó en más de una ocasión para intentar llevarlo al Monumental. “Pablo Guede me llamó muchas veces para que fuera a Colo Colo”, dijo en diálogo con LUN sobre el entrenador campeón del Transición con el Cacique.

No obstante, no llegó al Popular por un tema económico: “La pensé, pero Aníbal Mosa me quería pagar el mismo sueldo que ganaba en Audax Italiano. Me olvidé del asunto”.

En ese aspecto, menciona que siguió en los Itálicos por lealtad, pero se fue dolido: “Me quedé en Audax por una cuestión de orgullo y de lealtad, pero igual a los seis meses me echaron de ahí porque Lorenzo Antillo pretendía bajarme el sueldo. Le dije que era una falta de respeto”.

Nicolás Peric revela que no llegó a Colo Colo por un tema económico (Foto: Photosport)

¿Qué hace Nicolás Peric en la actualidad?

El exarquero está dedicado a las comunicaciones como comentarista en el canal deportivo ESPN Chile y también en Radio Pauta.