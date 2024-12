Brayan Cortés no continuará en Colo Colo luego de 7 años defendiendo la camiseta alba. Se decía que el golero iría al León de México, pero fue el propio club que desmintió aquello.

Arturo Vidal regresó a Chile y recibió su título de DT. Allí, junto a otras estrellas como Matías Fernández, Esteban Paredes, Marcelo Díaz y Jean Beausejour, fueron reconocidos formalmente como entrenadores.

En la salida de la ceremonia, el “King” enfrentó los micrófonos y habló del presente del cuadro albo en cuanto al mercado de fichajes. Allí, fue claro en señalar que: “Los que lleguen a Colo Colo para el 2025 tienen que llegar con esa presión“.

“Hay que traer a los mejores. Yo creo que los dirigentes por eso se han demorado. Ojalá cuando lleguen, lleguen en buen nivel y hagan crecer a este equipo”, agregó.

Arturo Vidal se desmarca del caso de Brayan Cortés

El volante de Colo Colo se dio también el tiempo para hablar de lo que ha sido la bullada salida del “Indio” del cuadro de Macul. Sin embargo, se desmarcó totalmente de este suceso.

“No he visto noticias. Estaba bien lejitos pa’ no ver, jajaja. He visto compañeros que se han ido del grupo, pero más allá no puedo hablar. No he hablado con él (Brayan Cortés) tampoco”, señaló.

Finalmente, indicó que: “Solo sé que el 21, cuando me presente ahí voy a saber todas las noticias. Ojalá, si se van algunos lleguen otros de buena calidad para ayudar a lograr los objetivos”.