Gustavo Quinteros considera que Colo Colo no fracasó en la Copa Libertadores. El DT considera que el equipo jugó bien, pero careció de efectividad de cara a gol, situación que les terminó costando la eliminación de la máxima competición continental.

“Hoy volvimos a jugar bien. Generamos tres o cuatro situaciones ante un rival que se defendió mucho. Fallamos ante Monagas, ante Pereira allá, el de Damián acá en el segundo tiempo. Son fallas que tenemos que mejorar, seguir trabajando las situaciones las creamos. Futbolísticamente no fuimos inferiores a ningún equipo del grupo, más allá que se perdió con Boca”, señaló en conferencia de prensa post empate sin goles ante Deportivo Pereira en el estadio Monumental.

El DT santafesino cuenta una decena de situaciones que pudieron terminar en gol en toda la fase de grupos. “Si cuentas las situaciones mano a mano, tuvimos 10 situaciones en general. Pasamos los videos, lamentablemente no tuvimos eficacia, sino estaríamos clasificados(…) Fútbol no nos faltó, ningún equipo nos superó”.

Además el DT no cree que fue un fracaso. “Hace mucho que no se avanza en Copa, así que no es un fútbol todos los años lleguen lejos. Fracasa el que no trabaja, puedes no cumplir objetivos, pero trabájamos todo el tiempo, el equipo crea situaciones. No alcanzó, hay que seguir trabajando, ser más preciso y eficaz”.

Gustavo Quinteros no considera que Colo Colo fracasó en Copa Libertadores (Foto: Photosport)

Quinteros se enfoca en la falta de goles. “A esta altura (del año) teníamos muchísimos más goles convertidos y hoy no. Tenemos que seguir trabajando y mantener lo bueno que viene haciendo el equipo que es generar las situaciones”.

El DT además no quiso abordar el tema refuerzos. “Eso ya lo dije, hablé con los dirigentes y lo hice público, no es necesario repetir lo mismo. Ojalá que se pueda concretar y sino seguiremos trabajando”.