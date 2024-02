"No es necesaria": La faceta del juego de Carlos Palacios que Nicolás Peric pide cambiar en Colo Colo

Colo Colo está de fiesta después del gran triunfo que logró en el compromiso de ida por la Fase 2 de Copa Libertadores, en donde atendió a domicilio a Godoy Cruz de Mendoza y se anotó su primer triunfo en Argentina en este torneo.

Ya pensando en el compromiso de vuelta a jugarse el próximo jueves en el Estadio Monumental, Nicolás Peric recomendó a Jorge Almirón no hacer muchos cambios: “No debiese Almirón cambiar la forma de jugar, el haber ganado no quiere decir que tiene que venir a Santiago a cambiar o refugiarse”, dijo en ESPN Chile.

Palacios hizo un buen partido ante Godoy Cruz. | Foto: Photosport

Entrando en la cancha, al ‘Loco Peric’ no le gustó una faceta del juego de Carlos Palacios: “A lo mejor acá de local esta situación de que Palacios baja tanto a buscar el balón no es necesaria, no sé si acá van a presionar tan alto y le sale bastante bien eso de que la tenga Pavez o Cortés de último hombre”, aportó.

“Los laterales lo único que hacen es mantener gente fuera de la posibilidad de jugar por el medio, pero cuando no es Palacios el que recibe la pelota, Bolados la mantiene muy poco no es un gran jugador de espalda al arco. Es mejor jugador cuando tiene espacio y aprovecha esa velocidad”, explicó el ex jugador.

Eso sí, en el cierre avisa de la importancia de la Joya en el Cacique y dónde saca su mejor versión: “¿Se necesita a Palacios? Sí, para que jugué a uno o dos toques y descargue, pero si logra hacer que no se repliegue tanto y la sostenga arriba va tener más oportunidades de generar”, remató.

El próximo rival de Colo Colo

El Cacique regresa al país y deberá pensar de inmediato en O’Higgins de Rancagua, el rival por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2024 y a quien deberá enfrentar este domingo 25 de febrero a las 18:00 PM de Chile continental.