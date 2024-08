"No jugaron más y...": Francisco Sagredo y su ácida crítica a Colo Colo por estos jugadores

Colo Colo ha hecho noticia en las últimas horas y todo esto tras oficializar la llegada de dos nuevos refuerzos para esta temporada, en la que los defensores Mauricio Isla y Cristián Riquelme son nuevos jugadores del ‘Popular’.

Ante esto, el periodista Francisco Sagredo comentó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que es el arribo del lateral que proviene de Everton de Viña del Mar, el cuál le genera mucha curiosidad debido a que ‘tapa’ a juveniles de proyección en Colo Colo.

“En una de esas tiene razón, pero es llamativo que jugadores que fueron importantes en la salvación, porque hubo un momento en el que Quinteros se salvó con los jóvenes y no jugaron más y le traen y traen jugadores, no son alternativa”, partió señalando Sagredo.

Siguiendo en eso, ante la llegada de Riquelme para cumplir con el reglamento del sub 21, el comunicador explicó que en caso de que jugadores como Bruno Gutiérrez o Daniel Gutiérrez no vieran minutos, lo mejor era que buscaran nuevos rumbos para su carrera.

La llegada de Riquelme ha sido tema en Colo Colo | Foto: Photosport

“Ellos mostraron una capacidad de poder jugar y después no jugaron más, por eso mándenlos a préstamo”, explicó.

Finalmente, Sagredo fue muy claro que si a los jugadores juveniles no le van a dar la oportunidad para poder mostrar sus armas en Colo Colo, es mejor que le den la chance de buscar un nuevo club y demostrar sus cualidades.

“La irrupción de Jeyson Rojas y Daniel Gutiérrez parecía ‘Colo Colo encontró nuevos jugadores’, yo no condeno a los técnicos, pero lo que digo es que los manden a préstamo, a Gutiérrez le están diciendo ‘compadre, estamos haciendo todo para que no juegues’”, concluyó.