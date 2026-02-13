Colo Colo sigue activo en este cierre del mercado de fichajes y cada información que surge en redes sociales comienza a generar altas expectativas entre los hinchas del Cacique.

Tanto la dirigencia de Blanco y Negro como el técnico Fernando Ortiz saben que necesitan potenciar el plantel con jugadores que lleguen en buen momento futbolístico para cumplir el gran objetivo de la temporada: levantar el tan ansiado título de la Liga de Primera 2026.

En Macul trabajan principalmente en reforzar el sector ofensivo, buscando variantes por los extremos que aporten desequilibrio y mayor competencia interna en una campaña que asoma exigente desde el arranque.

Thiago Nuss es premiado como el Jugador de la Semana en Grecia

En ese escenario, mientras avanzan las conversaciones para cerrar su arribo, el posible refuerzo albo recibió una noticia que eleva aún más su cartel en el fútbol europeo. ¿De quién se trata? Del argentino Thiago Nuss, quien actualmente milita en el O.F.I. Creta FC de la Primera División de Grecia.

El atacante de 25 años fue distinguido en las últimas horas, recibiendo el premio a Jugador de la Semana, reconocimiento que premia su impacto ofensivo y rendimiento en la competencia helena.

El galardón llega justo cuando en Chile se habla de negociaciones avanzadas para su posible incorporación al Colo Colo. De concretarse el fichaje, el Cacique sumaría a un futbolista que arribaría respaldado por un presente sólido y avalado por distinciones individuales.

En síntesis…

Thiago Nuss, extremo argentino que negocia su llegada a Colo Colo, fue elegido Jugador de la Semana en la Primera División de Grecia por su destacado rendimiento con el O.F.I. Creta FC.