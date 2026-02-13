Colo Colo se sigue moviendo en el mercado de fichajes. Tras semanas de rumores y sondeos, en Blanco y Negro saben que necesitan sumar variantes ofensivas para afrontar una temporada que exigirá mucha competencia interna y respuestas inmediatas dentro de la cancha.

El Cacique busca especialmente potenciar las bandas. La intención es incorporar un futbolista que entregue desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas cerradas, una de las dificultades que el equipo dirigido por Fernando Ortiz ha evidenciado en este inicio de la Liga de Primera 2026.

En ese escenario, una información surgida en redes sociales remeció el ambiente albo y encendió de inmediato la ilusión de los hinchas del cuadro de Macul, que esperan señales concretas en este cierre de mercado.

Thiago Nuss se acerca a pasos agigantados a Colo Colo

Fue el periodista Marcelo González de Mega Deportes quien publicó un mensaje que no pasó desapercibido en X: “Thiago Nuss prepara maletas para venir a Colo Colo. Negociaciones avanzadas”.

Pero no fue el único. El comunicador Jorge Coke Hevia también se sumó a la información y reforzó el escenario en la misma red social: “Como adelantamos en exclusiva el miércoles, Thiago Nuss podría incluso volar el fin de semana. Veremos”.

El extremo argentino, de 25 años, actualmente milita en el O.F.I. Creta FC de la Primera División de Grecia. De perfil ofensivo y con características de desequilibrio por las bandas, encajaría en la búsqueda del conjunto Popular de sumar mayor explosión en ataque.

La posición de extremo es la principal prioridad de Colo Colo | FOTO: Instagram

De concretarse la operación, sería uno de los movimientos más llamativos del mercado albo y una señal clara de que en el Monumental pretenden dar un golpe de autoridad en la conformación de su plantel para la temporada 2026.

En síntesis…

Colo Colo tendría avanzadas las negociaciones para sumar al extremo argentino Thiago Nuss, luego de que los periodistas Marcelo González y Jorge Coke Hevia aseguraran que el jugador incluso podría viajar este fin de semana.