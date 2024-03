No lo comparten: Colo Colo reacciona con comunicado a fallo que sanciona al sector Arica del Monumental

El encuentro de Colo Colo ante Huachipato en la Supercopa fue suspendido por incidentes por parte de un grupo de barristas del Cacique en el sector norte del Estadio Nacional.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina entregó un falló, en el cual se sancionaba a los 12.820 personas que asistieron al sector norte del Nacional a no asistir a cinco partidos de Colo Colo en el Campeonato Nacional.

Los Albos apelaron y la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió sancionar al sector Arica del Monumental por los próximos cinco partidos oficiales del Torneo. Esta resolución no gustó para nada a la dirigencia de Blanco y Negro.

Desde la concesionaria se manifestaron a través de un comunicado, en el cual lamentaron el fallo: “Nuestro Club no comparte y lamenta el fallo emanado el día de hoy, desde la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, respecto a la apelación realizada por el castigo aplicado a los 12.820 hinchas que asistieron a la Supercopa el pasado 11 de febrero, en el Estadio Nacional”.

Desde la sociedad anónima que administra los destinos de Colo Colo consignan que la ANFP organizó el evento y era responsable de la operación del encuentro: “A un mes de ocurridos los hechos durante la Supercopa del Fútbol chileno, el único castigo emanado desde los órganos jurisdiccionales ha sido hacia Colo Colo, pese a que el partido frente a Huachipato, fue organizado por la ANFP. Por tanto, esa cantidad era responsable de la operación del partido y de sus consecuencias.”.

En ByN mencionan que no se va al problema de fondo: “Consideramos que castigar al sector Arica del Estadio Monumental configura un fallo discriminatorio, arbitrario y facilista. En esta resolución, el Tribunal de Disciplina de la ANFP no ataca el problema de fondo y vuelve a generalizar en base a un castigo que recaerá en personas que no estuvieron involucradas en los incidentes en cuestión, sin poder identificar aún, a los verdaderos responsables”.

Además, piensan que la resolución afecta a personas que tienen nada que ver y traerá problemas: “Este fallo, no sólo privará a los hinchas que habitualmente asisten a ese sector y que no tuvieron nada que ver con los incidentes, sino que, además, puede provocar problemas en la organización de los próximos cinco partidos de Colo Colo en el Estadio Monumental, esto último, derivado de la re-ubicación natural de hinchas de un sector a otro”.

“Esta situación ya ha provocado desórdenes con precedentes claros, como el caso del encuentro de Copa Libertadores frente al Club Monagas de Venezuela, luego de que la autoridad decidiera cerrar localidades de Galería y Codos. Dado lo anterior, el Club Colo Colo se reserva el derecho de apelar a instancias deportivas superiores”, añadieron.