"No me interesa": Jorge Valdivia cierra las puertas a este posible cargo en Colo Colo

Colo Colo en estas horas vive momentos claves para lo que será una nueva elección de directorio, el cuál se desarrollará en la primera hora de este viernes 26 de abril, algo que sin duda generará un fuerte impacto dentro de la concesionaria de Blanco y Negro.

Sobre este tema, en esta jornada fue consultado el ex jugador del ‘Cacique’, Jorge Valdivia, a quien se le preguntó en Radio ADN si en algún momento de su vida le gustaría estar ligado a algún tipo de cargo en lo deportivo ligado a Colo Colo, en la que fue tajante con su respuesta.

“No me interesa. No por desconocer el tema, porque al final uno puede estudiar y convertirse en un gran directivo o dirigente, como ha pasado en otros equipos con exfutbolistas. Pero hoy no quiero y me agarro de lo que dice Marcelo Barticciotto. Cuando le hacen la pregunta, él dice ‘no quiero ensuciarme’”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en esa línea, el ‘Mago’ dejó en evidencia la serie de problemas que se viven constantemente dentro de Blanco y Negro, algo por lo que no le gustaría pasar y que además, considera que tiene un gran cariño por la fanaticada colocolina, el cuál no quiere poner en riesgo.

Valdivia no volvería a tomar un cargo de director en Colo Colo | Foto: Photosport

“Con estos conflictos y disputas entre un bando y el otro, que al final lo único que hacen es desviar el foco o ensuciar el trabajo futbolístico, algunos le mienten a los hinchas, otros crean falsas expectativas en ellos, no me gustaría estar en el medio de ese huracán y perder el respeto que el hincha me tiene como jugador”, declaró.

Finalmente, Vadivia también abordó la chance de poder ser entrenador de fútbol, algo que a lo que no se cierra, pero que hasta este momento, es algo que está en pausa debido a que tiene otras prioridades en su vida.

“Todavía no, está congelado ese proyecto, quizás algún día cuando esté más tranquilo y tenga más tiempo. Lamentablemente, mi situación personal me ha restado de muchas actividades y de tener una tranquilidad mental”, cerró.