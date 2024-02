Los hechos de violencia en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato dieron la vuelta al mundo. Los desmanes generados por la disputa entre los hinchas albos y personal policial obligó a la suspensión del duelo en el estadio Nacional. Incluso se registró la quema de asientos y daños al memorial de los derechos humanos.

Situación que lamentó un referente del Cacique como Jaime Vera, quien pidió mano dura de una vez ante esta clase de incidentes que cada vez se hace más reiterativo en el fútbol chileno.

“Esto no es de ahora, es de hace años. Siempre se habla de Estadio Seguro, que las barras no van a ser problema, pero no saben manejar el tema”, lamentó el “Pillo” a Bolavip.

Arturo Vidal, el único rescatable

Pese a lo ocurrido fuera de la cancha, Jaime Vera reconoció el poderío de Colo Colo y que lo reflejó con el 2-0 sobre Huachipato. Resultado donde Arturo Vidal fue determinante.

Graves incidentes se reportaron en el estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Arturo Vidal fue de los mejores. Se equivoca muy poco. Recupera y llega a ambas áreas. Ahora Colo Colo apunta a ser favorito. Ganando este título confirma su cartel, como todos los años se espera que sea campeón. Pero como dije, toda esto y la final queda empañada por los hechos de violencia”, sentenció.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

Tras la suspensión de la Supercopa, Colo Colo recalcó que esta dispuesto a jugar los últimos 10 minutos que quedan por completar. De momento se especula que el partido se termina esta semana y a puertas cerradas.