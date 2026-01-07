En Colo Colo toman decisiones respecto a los jugadores que se van a quedar para la temporada 2026, donde hay cuatro cortados por el entrenador Fernando Ortiz que se les busca una salida a préstamo: Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto.

Pero hay otros nombres que sí están considerados, como Diego Ulloa y Cristián Zavala. Ambos regresaron de sus préstamos en Unión La Calera y Coquimbo Unido, respectivamente.

El último tenía el deseo de continuar en el cuadro Pirata, donde fue campeón en 2025, pero los clubes no pudieron llegar a un acuerdo. Tras aquello, tuvo que presentarse a la pretemporada del Cacique que inició el sábado 3 de enero.

En esa jornada el extremo de 26 años se sometió a las mediciones médicas en la Clínica Meds, pero luego se le perdió el rastro. Esto se debe a que aún está en recuperación de una operación por una apendicitis que tuvo a fines de diciembre y se reintegrará a los entrenamientos cuando reciba el alta médica.

Tal como lo había indicado la semana pasada el gerente deportivo Daniel Morón: “Ha tenido una cirugía hace muy poquitos días de apendicitis, está en recuperación. Seguramente se va a reintegrar cuando nuestros doctores ya le den el alta”.

Cristián Zavala se realizó la revisión médica en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

La decisión final de Colo Colo con Cristián Zavala

Pero según supo BOLAVIP CHILE, Zavala se va a quedar sí o sí en Colo Colo. En su entorno aseguran que recibió la aprobación del entrenador Fernando Ortiz para ser parte del plantel, más aún después de la grave lesión que sufrió Marcos Bolados en medio de la pretemporada.

Por más que en Coquimbo Unido todavía tenían esperanzas en que el oriundo de Puenta Alto pudiera volver a la Cuarta Región, el puntero se quedará en el Estadio Monumental.

En síntesis