En Coquimbo Unido aún tienen la esperanza de contar con el extremo Cristián Zavala para la temporada 2026, pese a que el futbolista de 26 años volvió a Colo Colo, donde se presentó a la pretemporada.

Si bien el jugador quería continuar en el campeón del fútbol chileno, los clubes no pudieron llegar a un acuerdo, todavía. Esto porque en la Cuarta Región siguen creyendo en que podría regresar al Barbón.

Así lo comentó este martes el entrenador Hernán Caputto, quien está expectante a tener novedades sobre el oriundo de Puente Alto.

“Ojalá que pudiese estar Cristián, me encantaría, lo he conversado, los dirigentes también lo quieren, todos lo queremos, yo creo a Cristián Zavala. Así que me gustaría”, dijo esta jornada.

Además, reveló que el puntero todavía quiere volver al cuadro Pirata: “Tendría tranquilidad, paciencia para su llegada, está en Colo Colo, pero tiene muchas ganas de venir. Sería un plus tener un jugador como él”.

Cristián Zavala se había presentado a la pretemporada de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cabe recordar que Zavala se presentó a las mediciones médicas en el inicio de la pretemporada de Colo Colo, el sábado 3 de enero. Pues con el Cacique tiene contrato por todo este 2026.

Su estadía en Macul depende de lo que decida el entrenador Fernando Ortiz y podría tener cabida tras la lesión que sufrió Marcos Bolados.

En Coquimbo Unido estuvo a préstamo en el segundo semestre del 2025, siendo fundamental en la obtención del histórico título aurinegro, disputando 13 partidos, anotando dos goles y entregando cuatro asistencias.

En síntesis