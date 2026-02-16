El ambiente en Colo Colo cambió en cuestión de semanas. Tras un arranque con dudas y cuestionamientos hacia el técnico Fernando Ortiz, el Cacique logró encadenar dos triunfos consecutivos que le devolvieron la calma al plantel y apagaron, al menos por ahora, los rumores de salida el entrenador argentino justo en la antesala del Superclásico.

En ese contexto, el histórico relator colocolino Vladimiro Mimica analizó el escenario albo en conversación con Bolavip Chile y fue categórico respecto al peso que tendrá el duelo ante Universidad de Chile en la continuidad del DT.

“El Superclásico no es clave para la continuidad de Fernando Ortiz. Evidentemente es el partido más trascendente e importante, pero no es un partido decisivo. Está recién comenzando el torneo, es larga la temporada 2026, no olvidemos que hay tres torneos distintos, una competencia larguísima”, sostuvo.

Sonríe Fernando Ortiz en Colo Colo (Photosport).

Para Mimica, no corresponde instalar la idea de que el entrenador esté siendo evaluado fecha a fecha. “No se puede estar pensando en que el técnico está a prueba partido tras partido y hay maneras y maneras de ganar. Colo Colo hoy, en verdad, ha ganado en los últimos minutos y yo creo que merecidamente ganó sus dos partidos”, afirmó.

El comentarista deportivo también puso en perspectiva lo que habría significado un escenario distinto. “Te creo si estos partidos hubieran significado derrotas para Colo Colo o si viniera de una seguidilla de derrotas”, explicó.

Además, recordó que el calendario 2026 es largo para el fútbol chileno: “No hay que olvidar que de por medio, antes de jugar el Clásico, hay un partido importantísimo y con un rival que juega muy bien al fútbol ganando o perdiendo y más todavía se hace fuerte en su condición de local, que es O’Higgins de Rancagua”, advirtió.

Finalmente, Mimica bajó la tensión en torno al futuro del estratega argentino. “Hay mucho paño por cortar y yo no creo que en estos momentos, de verdad, esté en juego el futuro del técnico de Colo Colo”, sentenció.

En síntesis…