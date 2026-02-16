Colo Colo ya da vuelta la página de lo que fue su imporante victoria ante Unión La Calera por 1-0 en el Estadio Monumental con el solitario tanto de Maximiliano Romero y ya empieza a poner el foco en su próximo duelo: O’Higgins de Rancagua.

Para lo que es este compromiso, en las últimas horas en el ‘Cacique’ han recibido una negativa noticia que hace sufrir a Fernando Ortiz y en la que podría perder a un importante jugador del equipo para este partido.

Se trata del joven atacante, Yastin Cuevas, quien se ha convertido en el gran revulsivo de los ‘Albos’ en este inicio de temporada y que su presencia está en duda para enfrentar a los ‘Celestes’.

¿La razón? según informó Radio ADN, el delantero estaría citado junto a otros seis compañeros de Colo Colo para un microciclo de la Selección Chilena sub 20 el que se lleva a cabo desde este lunes 16 al martes 24 de febrero.

Cuevas podría perderse el duelo ante O’Higgins | Foto: Photosport

Durante este microciclo de preparación, los dirigidos por Sebastián Miranda se verán las caras en un duelo amistoso ante Deportes Santa Cruz y luego de esto, serán liberados para sus respectivos clubes.

Es por esta razón, que en Colo Colo no contarían con la presencia de Yastin Cuevas, en la que también se suman los nombres de Gabriel Maureira, Vicente Martínez, Matías Moya, Benjamín Pérez, Bruno Torres y Vicente Rivas, quienes no podrían ser considerados.

Al conocerse esta situación, desde Colo Colo buscarán llegar a un acuerdo con la Selección Chilena para poder lograr la liberación en particular de Yastin Cuevas y Gabriel Maureira, pensando en el duelo ante O’Higgins de Rancagua.

