La reestructuración del plantel de Colo Colo sigue dejando movimientos importantes en el Estadio Monumental. Con la Liga de Primera 2026 ya en su tercera fecha, el director técnico Fernando Ortiz ha debido definir rápidamente quiénes forman parte del equipo y quiénes buscarán continuidad en otros clubes.

Varios futbolistas jóvenes o con menor participación han tenido que replantearse su futuro para no perder ritmo competitivo. Cada fecha del torneo cuenta para mantener su proyección y continuidad.

Uno de los jugadores que no entró en los planes del DT argentino ya aseguró un nuevo destino, buscando sumar minutos de juego en otra categoría del fútbol chileno.

Benjamín Castro, nuevo desafío en la Segunda División Profesional

Según informó el sitio partidario Cacique Pasión, replicado por DaleAlbo, Benjamín Castro, delantero que firmó contrato con Colo Colo en enero de 2025, partirá a préstamo a Provincial Ovalle, club que competirá en la Segunda División Profesional.

“Al no ser considerado por Fernando Ortiz para esta temporada, buscó un nuevo equipo y ahora buscará jugar en la Segunda División”, señalaron desde el medio.

Benjamín Castro se una a la lista de jugadores que han salido a préstamo desde Colo Colo | FOTO: Instagram

Además, destacaron que Castro ya se encuentra entrenando con su nuevo equipo, preparándose para asumir su rol en el plantel y sumar minutos de competencia.

Este movimiento refleja la estrategia de Ortiz y su cuerpo técnico de priorizar un plantel más definido en plena tercera fecha del torneo de Primera División.

En síntesis…

Fernando Ortiz continúa definiendo su plantel en Colo Colo y uno de los jugadores que no entró en sus planes, Benjamín Castro, partirá a préstamo a Provincial Ovalle en la Segunda División Profesional.