La caída definitiva de Thiago Nuss obligó a Blanco y Negro a reactivar el plan B en el mercado de fichajes. Cuando parecía que el extremo argentino sería el elegido para reforzar a Colo Colo de cara a la temporada 2026, las negociaciones no prosperaron y ahora la concesionaria se mueve a contrarreloj para cerrar la séptima y última contratación que exigió el DT Fernando Ortiz.

Según reveló el sitio Dale Albo, uno de los nombres que aparece en carpeta es el del extremo argentino Guido Mainero, futbolista de 30 años que actualmente milita en Platense y cuenta con pasos por el extranjero. El atacante asoma como una alternativa para potenciar la banda derecha del Cacique, una de las prioridades del cuerpo técnico en este mercado tras la partida de Lucas Cepeda.

Thiago Nuss no llega a Colo Colo tras confirmación de Aníbal Mosa (Photosport).

Pero Mainero no sería el único. En total, serían tres los jugadores que maneja la gerencia deportiva de ByN. “El presupuesto no puede exceder los 500 mil dólares… hay una parte del directorio que no está del todo convencido, algunos apuestan a quedarse con lo que tienen y así encarar la primera parte del año”, señaló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN.

Será el gerente deportivo Daniel Morón quien exponga este miércoles los nombres ante la mesa de Blanco y Negro, instancia clave para definir cuál será el refuerzo que finalmente llegue a Macul.

Con el libro de pases entrando en su recta final, en Colo Colo saben que no hay mucho margen de error. Tras la frustrada operación por Nuss, la dirigencia acelera para asegurar la última contratación que pidió el ‘Tano’ Ortiz.

En síntesis…