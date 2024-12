En el día de ayer se vivieron las finales del campeonato Sub 18 y Proyección en las instalaciones de la ANFP, donde Colo Colo derrotó por 4-1 a Universidad Católica y luego el Cacique se impuso en penales a Unión Española, respectivamente.

En el primer trofeo en disputa la gran figura fue Jerall Astudillo, artillero del Cacique quien se matriculó con tres goles para sellar una tarde soñada: “Anoche pensé que hacía un gol, se lo dije a mi polola, pero me salieron tres”, dijo a LUN.

Le dejaron mensaje a Almirón. | Foto: Photosport

El ariete cuenta las dificultades personales que hubo tras el título albo: “Detrás de esto hay momentos difíciles, estar lejos de la familia es complicado. Me alejé de ellos como a los 12 años, vengo de Villa Alegre y hay veces que pasan tres o cuatro meses sin verlos. Cuando voy, los disfruto, los abrazo y me recargo de energías”.

¿Y si te llama Jorge Almirón? Astudillo no se lo manda a decir con nadie al técnico del Cacique: “Seguiré trabajando con humildad y este otro año seguiré jugando acá. No me han hablado nada del primer equipo, seguiré trabajando y cuando llegue el momento estaré dispuesto”, remató.

Cabe recordar que Colo Colo volverá el 20 de diciembre al Estadio Monumental para hacerse exámenes, mientras que los trabajos futbolísticos se esperan recién para después de navidad pensando en la pretemporada.

Superclásico a la vista

El Cacique tendrá que enfrentar la Supercopa ante Universidad de Chile en el mes de enero, compromiso que se disputaría en llave de ida y vuelta, pero aún no hay nada oficial por parte de la ANFP.