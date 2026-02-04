En Colo Colo puede haber un poco más de tranquilidad luego de la presentación oficial de su quinto y sexto refuerzo para esta temporada 2026. Se trata del extremo Lautaro Pastrán y el volante Álvaro Madrid.

Esta jornada hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde comenzó hablando el atacante argentino proveniente a préstamo desde Belgrano de Córdoba, quien comentó cómo fue su primer día como jugador del Cacique.

“Hoy empezamos nuestro primer entrenamiento y obviamente con muchas ganas de arrancar a jugar”, comenzó diciendo Pastrán.

En seguido, se refirió a los objetivos que tiene en este paso al cuadro popular: “Como objetivo grupal, obviamente está el objetivo de salir campeón sí o sí, este club siempre debe pensar en eso y como mínimo clasificar a una copa internacional. Y como objetivo personal, disfrutar, jugar, rendir y demostrar la oportunidad que Dios me dio, demostrarla con mucho compromiso”.

Colo Colo, el más grande de Chile

En la instancia, el jugador de 23 años también se refirió a su sensación por llegar a Colo Colo y lo que lo hizo darle el sí al Eterno Campeón, donde resaltó su grandeza.

“En mi caso cuando me llegó la propuesta de Colo Colo, no pensé en la Selección, yo pensé en jugar acá nada más. Sé que es un club grande de Chile, ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador (Liga de Quito) y ahora me toca en el más grande de Chile”, lanzó.

Finalmente, fue consultado por el próximo partido que será ante Everton de Viña del Mar, club donde debutó y al que defendió en dos etapas.

“En mi caso, yo tengo mucho cariño por Everton también, viví momentos muy lindos así que, como todo futbolista, obvio estoy en este club y enfocado a dar lo mejor donde me toque”, cerró.

Lautaro Pastrán junto a Álvaro Madrid en la presentación de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis