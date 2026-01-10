Octavio Rivero no sigue en Barcelona y desde el club ya avisaron que su vínculo con Universidad de Chile está prácticamente sellado. Sin embargo, en alguna ocasión de su vida, el propio delantero charrúa confesó que nunca vestiría la camiseta del ‘Bulla’ debido a su identificación con el ‘Cacique’.

Fue en mayo de 2019, cuando se encontraba a préstamo desde Atlas en Nacional de Montevideo, el delantero uruguayo conversó con el programa Futuro FC y dejó frases que marcaron a la hinchada alba: “Me gustaba mucho Colo Colo, sigo hablando con muchos de mis compañeros y amigos, me encantó Santiago cuando estuve ahí, mi hija es chilena. La gente me demuestra mucho cariño y eso me hace querer mucho al club, obviamente me gustaría volver”, aseguró entonces.

Aquellas palabras no fueron un comentario al pasar. Rivero profundizó aún más su vínculo emocional con el Popular, dando cuenta de un arraigo que trascendía lo futbolístico. Su paso por el Monumental, si bien no fue largo, dejó huella tanto en él como en parte importante de la parcialidad colocolina.

El exdelantero de Colo Colo será nuevo refuerzo de la U (Foto: Christian Iglesias/Photosport)

“A mi me gustó mucho Colo Colo, aprendí lo que era el club, aprendí lo que significaba para todos, estoy muy identificado con el club y no jugaría en la U. Me siento en mi casa en Colo Colo, tengo muy buena relación con mis compañeros y con todos. Ojalá algún día pueda volver”, remató en esa misma entrevista, con una frase que hoy resuena con fuerza.

El vuelco en la carrera de Octavio Rivero

El contraste con el escenario actual es evidente. Todo indica que Octavio Rivero estaría a una firma de transformarse en nuevo jugador de Universidad de Chile, precisamente el club al que en 2019 aseguró que no defendería jamás por su identificación con la camiseta del archirrival de los Azules.

La situación ha generado debate entre los hinchas, tanto albos como del ‘Romántico Viajero’. Para algunos, se trata de una muestra más de cómo el fútbol profesional cambia las prioridades con el paso del tiempo; para otros, es una contradicción difícil de digerir considerando la contundencia de sus declaraciones pasadas.

Así, la historia de Rivero suma un nuevo capítulo cargado de simbolismo y polémica. De prometer lealtad al ‘Cacique’ a estar muy cerca de vestir de azul, el uruguayo queda en el centro de una narrativa que mezcla memoria, fútbol y decisiones que, inevitablemente, tendrán repercusión en la cancha y fuera de ella.

DATOS CLAVE

Contradicción histórica: En 2019, Rivero declaró tajantemente: “Estoy muy identificado con el club (Colo Colo) y no jugaría en la U”.

Identificación Alba: El delantero uruguayo tiene una hija chilena y siempre manifestó que se sentía “en casa” en el Monumental, donde fue campeón en 2017.