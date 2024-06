Alan Saldivia es uno de los jugadores de Colo Coloque interesa a clubes del exterior. Los representantes del futbolista estuvieron en Italia para ver opciones. En ese sentido, Daniel Arrieta entregó información sobre el interés de un equipo por el defensor.

En el programa Pelota Parada de TNT Sports, el profesional de las comunicaciones reportó que existe un interés preliminar: “Ya hay un club interesado en Alan Saldivia y ya hay una carta de intención, así se llama, carta de intención para negociar”.

De todas formas, aclaró que todavía no hay una propuesta formal: “No hay una oferta formal, no hay una oferta por Alan Saldivia. Al Monumental no ha llegado nada, pero lo que me dicen desde el entorno del jugador, es que después de estas reuniones que sostuvieron en Italia, hay un club interesado”.

Arrieta mencionó que por ahora no maneja el equipo exacto: “No me dieron el nombre porque lo mantienen en reserva, pero que hay una carta de intención para negociar por el jugador”.

Alan Saldivia es pretendido por club del exterior. (Foto: Photosport)

En Blanco y Negro buscan asegurar a Alan Saldivia

La concesionaria que administra Colo Colo intentará mejorar las condiciones contractuales del futbolista, así lo reportó Daniel Arrieta. “La intención de Blanco y Negro es mejorar el contrato del futbolista uruguayo, del defensa que está en la vitrina del fútbol europeo y exterior. Esta mejora va de la mano con un aumento de sueldo y un aumento de esta cláusula de salida que son 2,2 millones de dólares”.

Por último, periodista el periodista se refirió a la propuesta del Orlando City, que finalmente no prosperó: “No alcanzaba al monto de la cláusula de salida y tampoco llegaba a lo que pide Colo Colo en cuanto a porcentaje, que es el 70 por ciento del pase”.