Se acerca el fin de temporada y en Colo Colo aún no saben si Gustavo Quinteros será o no el entrenador del Cacique para la temporada 2024, en donde tienen asegurada la presencia internacional, más no saben dónde aún.

El estratega de los albos aseguró en conferencia de prensa que hay conversaciones pendientes y todo se verá una vez que finalice la temporada, la cual tiene día: el 13 de diciembre con la final de la Copa Chile en Iquique ante Magallanes.

Desde ESPN Chile, Christopher Brandt reveló cuál es la gran ambición que tiene el DT de los albos y que podría complicar una eventual renovación con el Cacique para quedarse más tiempo en el Estadio Monumental.

Se evaluará la continuidad de Berizzo tras el partido frente a Ecuador. | Foto: Photosport

“Una de las aspiraciones que tiene Gustavo quinteros es dirigir en algún momento la Selección Chilena, eso es real”, dijo el comunicador sobre las aspiraciones del DT y el cargo que, hoy por hoy, ostenta Eduardo Berizzo.

Brandt explica que “Ahora, no se han dado las circunstancias y vamos a ver qué pasa en esta fecha clasificatoria, cómo le va a Eduardo Berizzo. Después del partido ante Ecuador la federación de futbol va analizar la continuidad del técnico argentino”.

“¿Es candidato a la banca de La Roja Gustavo Quinteros en caso de? Sí, lo es. No estamos diciendo que sea el único, ni que lo hayan llamado, pero hay directivos que le gusta el nombre de Quinteros”, complementó en el cierre.

Vuelve La Roja

La Roja volverá a jugar el próximo jueves 16 de noviembre cuando tenga que recibir la visita de Paraguay por la quinta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026. Días más tarde, visitará Quito para enfrentar a Ecuador.

Chile, por ahora, sin Mundial

Chile marcha en el octavo puesto de las Clasificatorias y, de momento, no estaría yendo al Mundial. Solo supera a Bolivia y Perú e iguala en puntaje con Paraguay y Ecuador, pero con peor diferencia de gol.