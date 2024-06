Osmar Molinas nunca olvidará el 30 de octubre de 2011. En aquella ocasión, el defensa paraguayo convirtió un gol que pasó a la historia del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. A más de 13 años del suceso, lo sigue lamentando desde sus tierras.

En conversación con Radio ADN, el actual jugador del Club Recoleta recordó su estadía en Macul y dicho recordado enfrentamiento ante Universidad de Chile. Con el partido 2-1 a favor, cabeceó contra su propio arco y sentenció el empate del clásico rival en el último minuto del partido.

“Me fui con mucha ilusión de hacer bien las cosas, en un equipo grande. Sabía lo que era la responsabilidad de defender una camiseta así, la del más grande de Chile. Estaba tan contento y tan feliz, pero no se me borra nunca ese partido contra la mejor U de (Jorge) Sampaoli”, comenzó indicando.

“Estábamos ganando un tremendo partido, nuestros hinchas solo querían festejar, nuestro arquero estaba un poco mareado. Sigo recordando ese momento. Mi señora era la única paraguaya que estaba en las gradas y cuando hice el autogol se quería meter bajo tierra”, agregó.

Osmar Molinas recordó su paso por Colo Colo.

Su tristeza en Colo Colo

Finalmente, el zaguero de 37 años se refirió a lo que marcó ese dicho compromiso en su estadía en Colo Colo. Evidentemente, le indicó un camino en el club… quedó en la historia por un complejo suceso. A pesar de ello, enmendó el rumbo en su carrera.

“Es algo que uno no quiere pasar, pero estamos expuestos a eso. Me tocó jugar dos partidos más y después no tuve la chance de reivindicarme. Después me fui a Libertad y gané cuatro títulos, terminé llegando a la selección”, finalizó Osmar Molinas.

