Colo Colo tuvo un partido bravo ante Audax Italiano, en donde los albos tuvieron que sufrir prácticamente todo el partido para poder abrazarse e inscribirse nuevamente como un candidato serio al Campeonato Nacional 2023.

Pese a que el Cacique dominaba en la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida, una torpe expulsión de Bruno Gutiérrez dejó todo en el aire e hizo que Colo Colo se replegara y jugara más a defender el resultado que a buscar ampliar la diferencia.

El cuadro itálico, pese a que tenía un hombre de más en la cancha, no logró incomodar en demasía a Brayan Cortés y finalmente los albos se abrazarían para quedar a tiro de cañón con Cobresal en la lucha por ser el nuevo monarca del fútbol chileno.

El Cacique sufrió para derrotar a Audax Italiano. | Foto: Photosport

El debate sobre quién será el próximo campeón del balompié nacional se tomó las pantallas de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, en donde Pablo Flamm, su conductor, no le tuvo miedo a nada y vaticinó quién será el próximo campeón.

“Yo la semana pasada dije ‘de atrás pica el indio’, Colo Colo va a ser el campeón. Colo Colo será el campeón”, fueron las palabras de Flamm para referirse a lo que es, para él, una inminente nueva estrella del Cacique.

¿Se dará? Lo concreto es que faltan dos fechas en el torneo nacional que serán de infarto, donde Cobresal incluso puede gritar campeón en el norte ante Universidad de Chile si vencen a los azules y los albos no le puede ganar a Unión Española.

Así se juega la Fecha 29

La Fecha 29 se desarrollará el domingo 3 de diciembre a las 18:00 PM de Chile continental y tendrá los duelos estelares de Colo Colo vs Unión Española, Cobresal vs Universidad de Chile y Ñublense vs Huachipato.

La tabla

De momento, Cobresal marcha en el primer lugar con 53 puntos, seguido de Colo Colo y Huachipato con 51 unidades, aunque los albos tienen mejor diferencia de gol que los acereros y están en el segundo puesto.