Colo Colo oficializó hace algunas horas lo que fue la llegada de su segundo refuerzo para este segundo semestre del año, tratándose del volante nacional Pablo Parra, quien llegará a cubrir la plaza que dejó Marco Rojas.

En esta jornada, el ex jugador del Puebla conversó con los medios de comunicación tras ser presentado en sociedad ante los medios, en la que desglosó como se dio su llegada al ‘Cacique’, en la que admite que es un sueño para él.

“Esto para mí es un sueño, un sueño que hago realidad, pero también me quiero hacer parte de esta realidad de rendir en el equipo. Siempre he sido hincha de Colo Colo, toda mi vida. Mi familia entera es de Colo Colo y yo de chico siempre lo he sido”, comenzó señalando Parra.

Sobre lo que podrían ser las críticas ante sus palabras alabando la grandeza de su nuevo club, el mediocampista indicó que está preparado ante cualquier descontento de otras personas y que para él siempre el ‘Cacique’ ha sido el equipo más grande del país.

Pablo Parra fue presentado en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo psicológicamente estoy bien y siempre tengo que sentir la presión, si digo que Colo Colo es lo más grande, es porque es así, lo siento así y toda mi vida de la gente que me conoce, sabe que es así”, detalló.

Lo que ha sido su llegada a Colo Colo, sin duda que en uno de los temas por el cual más preocupación ha existido por el jugador es por el ámbito físico, en la que despejó todo tipo de dudas.

“Cuando llegué a Santiago me hice exámenes completos, me salieron bien porque estaba bien. Fue un tema porqué no jugué, todo el mundo decía que no jugaba de febrero, pero porque había una decisión del club que tomaron conmigo. Yo después de mi lesión en la espalda siempre estuve bien”, se explayó.

Finalmente, Parra recalca en que se siente muy bien desde lo físico y avisó que ya tuvo un diálogo con el Preparador Físico de Colo Colo para poder tener una rápida aclimatación dentro de plantel y poder tener su estreno en el equipo.

“Estoy bien, estuve entrenando aparte del equipo, ya hablé con el PF para que me pueda preparar físicamente lo antes posible”, cerró.