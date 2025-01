Ya está todo encaminado para que Sebastián Vegas sea el tercer refuerzo de Colo Colo este 2025, luego del arribo del volante argentino Claudio Aquino y el inminente fichaje del delantero uruguayo Salomón Rodríguez.

El defensa nacional de 28 años vendría en calidad de cedido por el Monterrey de México, equipo en el que está desde 2020 y con el cual tiene contrato vigente hasta junio del 2028.

Pero para el entrenador Martín Demichelis el chileno no es imprescindible y ha sido el elegido para liberar un cupo de extranjero, tal cual como lo hizo público el técnico argentino en las últimas horas.

“No me quiero olvidar de agradecerle a Sebastián, que fue bajo mi gestión un chico extremadamente responsable y súper profesional a la hora de entrenarse. Él ha sido el sacrificado en la plaza de extranjeros para la llegada de Nelson Deossa. En el armado que considero nos faltaba esa especie de volante mixto y prácticamente ahí no teníamos recambio”, explicó el exfutbolista a los medios por la llegada del volante colombiano al Monterrey.

Los montos que deberá desenbolsar Colo Colo por Sebastián Vegas

Mientras tanto, el cuadro popular ya se puso de acuerdo en materia salarial con Vegas, quien será uno de los altos sueldos del plantel que dirige Jorge Almirón, pactando medio millón de dólares al año, lo que equivale a unos 40 millones de pesos mensuales.

Además, desde Macul deberán pagar cerca de 250 mil dólares a los Rayados por el préstamo, que en primera instancia es solo por esta temporada 2025.

Sebastián Vegas también ha sido seleccionado chileno en varias ocasiones. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Se espera que mañana (martes) se concrete el fichaje de Sebastián Vegas en el campeón del fútbol chileno, en la reunión extraordinaria que tendrá el directorio de Blanco y Negro.