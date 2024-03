Pato Yáñez defiende con uñas y dientes a Maximiliano Falcón: "Nunca lo he visto en acciones de mala leche"

Colo Colo no tuvo su mejor partido ante Coquimbo Unido y tan sólo se pudo llevar un punto del norte de nuestro país, resultado que no dejó para contentos a los hinchas colocolinos.

Sin embargo, una polémica acción en el segundo tiempo se robó todas las miradas. ¿Qué pasó?. Cuando corría el minuto 77, el defensor Maxilimiano Falcón golpeó fuertemente a Dixon Pereira, debutante de 17 años, quien terminó siendo sacado del recinto deportivo en una ambulancia y con una fractura de costilla.

A raíz de esa controversial jugada, muchos simpatizantes en redes sociales se fueron encima en contra del “Peluca” y le sacaron en cara su “mala leche”, mientras que otros tan sólo afirmaron que la maniobra fue de mala suerte.

Falcón ha sido duramente criticado tras la polémica jugada ante los Piratas | FOTO: Andres Pina/Photosport

PATO YAÑEZ DA SU PUNTO DE VISTA DE LA POLÉMICA JUGADA DE MAXI FALCÓN

Uno que sacó la voz y se puso del lado del zaguero central uruguayo fue Patricio Yáñez, comentarista deportivo de Radio Agricultura, quien resaltó en el programa Puntapié Inicial que la jugada fue un infortunio.

“Yo creo que lo que hizo Falcón es imprudente igual, ameritaba al menos tarjeta amarilla, y claro, las consecuencias son posteriores, el jugador abandona la cancha no con un corte”, apuntó el ex seleccionado nacional.

“Yo nunca he visto a Falcón en acciones mala leche, lo que sí lo he visto es que se le suelta la cadena, ha tenido reacciones, respuestas, le contesta al técnico, es capaz de cualquier cosa pero de meter un planchazo así de mala leche no lo veo”, remató Yáñez.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

El Cacique volverá a las canchas la próxima semana cuando tenga que enfrentar a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, compromiso que servirá como antesala al debut en la fase de grupos de Copa Libertadores.