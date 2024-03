Por estos días en Colo Colo hay un ambiente positivo tras la clasificación a la Fase 3 de Copa Libertadores, donde ahora enfrentarán al Sportivo Trinidense de Paraguay. Pero hay un jugador del cuadro popular que no estaría del todo contento.

Se trata del joven centrodelantero Damián Pizarro, quien venía de ser titular la temporada 2023 y en enero fue vendido al Udinese de Italia por 3.8 millones de dólares (70% del pase), con el compromiso que se quedara en el Estadio Monumental hasta mitad de año.

Pero en este arranque de la campaña bajo la dirección técnica de Jorge Almirón el juvenil de 18 años no ha tenido mucha cabida, incluso solo suma minutos en dos partidos, ninguno desde la partida.

Ante este complejo momento, el exfutbolista y comentarista, Patricio Yáñez, conversó en exclusiva con BOLAVIP en una actividad del Real Betis en Santiago, donde analizó esta situación.

-¿Qué le parece el presente de Damián Pizarro en Colo Colo?

-El Haaland de Macul tuvo todo el año pasado. Primero dándole titularidad, dándole toda la confianza, es un chico que antes de llegar al primer equipo estaba jugando en Quilín. Se le dieron todas las oportunidades, Selección de por medio, una serie de aspectos que tenía para ser titular en Colo Colo. Pero llegó el momento en que tú te tienes que medir de acuerdo a cómo hayas evolucionado. Y él en estos momentos sigue siendo el mismo jugador del año pasado, no hay una pisca que tu digas: “¿sabes qué? estaba jugando mejor, cerca del gol”. Yo veo que es el mismo jugador y ahora ya tiene la mente en Italia.

-Le sigue pesando la falta de gol.

-No es que él no se esfuerce, lo ha dado todo, recibe mucha crítica y poco quienes lo defendían en el sentido que era un goleador sin gol. Pese a eso, se las arreglaba, con asistencias, corría, luchaba, pero eso no te alcanza. Él en el gol, que es como tú lo evalúas, no creo que haya una evolución que permita decir que es otro jugador.

¿Le costará a Damián Pizarro la adaptación al fútbol italiano?

-A partir de mitad de año, tendrá que adaptarse rápidamente en Udinese.

-Va a tener que de primero a cuarto medio, los tres primeros años de universidad en el fútbol italiano, los va a tener que hacer rápidamente, porque sino allá lo van a mandar a préstamo, next, otro.

-¿Usted cree que lo considere Jorge Almirón para los siguientes partidos de Colo Colo?

-Para este semestre si el técnico en algún momento lo ve que va a ser útil, lo va a poner. Pero no sé si va a tener tantos partidos. Si el cabro anda bien, si de verdad está ahí con gol, lo va a poner. El técnico nunca va a querer descartar un jugador porque se va a ir en cuatro meses, lo va a utilizar en la medida que lo vea que está bien. Si está utilizando a (Guillermo) Paiva es porque no lo ve.

-Jorge Almirón tampoco pudo contar con él en la pretemporada. ¿Habrá influido aquello?

-Además debe estar con la mente, jugó allá el Preolímpico, dejó de entrenar, se fue a resolver sus temas en Italia, en todo el año no ha estado en la mano de Almirón, no ha estado en la exigencia como lo hizo con la Joya, que nos sorprendió jugando de ‘9’. A lo mejor si él hubiera estado toda la pretemporada toda la cantidad de partidos, toda la cantidad de entrenamientos, a lo mejor lo pone de lateral derecho y rinde. Pero yo lo veo mas bien, no por su disposición, dentro de los circuitos que está preparando (Almirón), no lo veo 100% integrado.

Pato Yáñez en la actividad del Real Betis en Santiago. (Foto: Bolavip)

Colo Colo lo vendió en el momento indicado

-En conclusión, ¿Colo Colo hizo bien en venderlo al Udinese?

-Sí, muy buen negocio. Si a mí me hubieran dicho “llévatelo en auto a Europa”, yo me lo llevo en auto a Europa. Es un tremendo negocio y yo voy a insistir en algo que muchos acá no estarán de acuerdo, pero no hay mejor aprendizaje que irse a Europa. El fútbol chileno no atraviesa un buen momento, no es altamente competitivo, es un campeonato más bien flojo. Te aporta mucho menos que irte a Europa.