Pato Yáñez lamenta la presencia de este jugador de Colo Colo contra Palestino: "No está conectado con..."

La victoria de Colo Colo sobre Palestino alarmó a Patricio Yáñez. El referente de los albos no quedó conforme con el desempeño de un jugador ante el elenco árabe.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el actual comentarista cuestionó el reglamento que exige a jugadores sub-21. ¿La razón? Para él, llevan a los equipos grandes a situaciones incómodas.

Por ejemplo: la utilización de Cristián Riquelme en la escuadra de Jorge Almirón. Lamentó la presencia del zurdo de 21 años en el partido disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna.

“Estaba Riquelme, que es el chico que estaba sumando minutaje. Que no tiene responsabilidad, lo quiero quitar de esta ecuación, de esta suma, de esta obligación”, comentó.

Tras ello, aseguró: “Porque en algún momento determinado, este reglamento que obliga a los equipos que un chico sub-21 tenga una cantidad de minutos, me parece que no es la mejor manera de aterrizar a un chico”.

Es por ello que mandó un mensaje: utilizar a un futbolista joven no es fácil. Para Yáñez quedó demostrado en la victoria 3-2 de los albos, ya que el lateral izquierdo no exhibió todos sus pergaminos.

“Al final, termina siendo un cacho si no lo tengo. (…) No es atribuirlo a Riquelme. No aportó demasiado, pero sí estaba jugando un papel importante en la convocatoria”, lanzó.

“Riquelme va por fuera, es un lateral o volante. No está conectado con la realidad ni con las necesidades que tiene Colo Colo. Le falta jugar, sentir y ser titular, jugar más minutos. Se siente medio aislado”, finalizó.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra Deportes Iquique. Se jugará el fin de semana del 3 de noviembre, pero aún no cuenta con programa oficial por parte de la ANFP. En dicha ocasión, el cuadro de Macul será local.