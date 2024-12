Víctor Hugo Castañeda dejó la grande en los últimos días, toda vez que aseguró que el título de Universidad de Chile en 1994 fue incluso más celebrado que la Copa Libertadores que obtuvo Colo Colo en 1991.

Las palabras del ídolo azul no pasaron desapercibidas para Patricio Yáñez, histórico ex jugador del Cacique y campeón del certamen continental con los albos: “Él habla de la celebración, de 25 años y todo eso. Me imagino que debe haber sido muy importante para los jugadores y los hinchas que lo vivieron… ¿pero la celebración del Colo Colo 91?”, abrió en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Castañeda dijo que el título azul de 1994 fue más celebrado que la Copa Libertadores alba. | Foto: Photosport

Yáñez, sin pelos en la lengua, refuta de manera tajante la versión de Castañeda: “Eso no es comparable porque ese año todavía estaban los clubes. En esa época celebró todo Chile, no hubo un solo color detrás de la Copa Libertadores”, aseguró.

“Entiendo por dónde va Víctor Hugo, de que después de 25 años conseguir un título con una Universidad de Chile estabilizada y moderna… podrían haberlo comparado con la Copa Sudamericana, dentro de la U. Eso me parece más válido, pero compararlo con la Copa Libertadores del 91 es muchísima la diferencia”, aseguró.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Colo Colo es el único equipo chileno que ha conseguido la Copa Libertadores de América y uno de los pocos que la tiene tanto en su rama masculina como también la femenina.

Colo Colo y la U se enfrentan en la Supercopa

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile en la Supercopa 2025 del fútbol chileno, la cual todavía tiene que definir el formato, día y hora donde se disputará el primer Superclásico de la temporada.