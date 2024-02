Desde su arribo a nuestro país, el volante Arturo Vidal sigue dando que hablar. Y es que el astro chileno volvió a sacar a colación el tema de los la suspensión del encuentro entre Colo Colo y Huachipato por los desmanes en el Estadio Nacional y aprovechó para atacar al ministro Jaime Pizarro.

“Hasta el ministro del deporte hablando. Tiene mil hue… que hacer y se preocupa de lo que digo yo. Cada uno en lo suyo”, fueron algunas de las palabras del King en su canal de Twitch.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas entre los hinchas colocolinos en redes sociales, quienes salieron a criticar la actitud de Vidal contra el padre de uno de sus compañeros, Vicente Pizarro.

PATO YÁÑEZ ACONSEJA A ARTURO VIDAL SOBRE SUS DECLARACIONES

Patricio Yáñez, comentarista de Radio Agricultura y ESPN Chile, aprovechó su tribuna en el programa ESPN F90 Chile para criticar duramente la actitud del bicampeón de América con la Roja.

“Tú tienes que hacer la bajada porque lo que se vivió en el Estadio Nacional fue delincuencia pura. Hay que tener una posición contra la violencia, es lo que todo el mundo quiere”, comenzó diciendo el otrora delantero de la Roja.

Siguen los coletazos por las polémicas declaraciones de Vidal | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Esto es un tema gravísimo y que venga el máximo símbolo en estos momentos del fútbol chileno, que tiene muchos seguidores y que diga que lo mejor era celebrar la copa con ellos a mí me parece que son cuestiones que no corresponde”, agregó.

“Arturo Vidal no puede estar respondiéndole a todo el mundo. Luego, a un ministro de Estado no lo puedes tratar así, hay que tener respeto con la autoridad y con alguien que está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir”, sentenció tajantemente.

¿Cuándo debuta Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo tendrá su debut por el Campeonato Nacional este sábado 17 de febrero, en donde los ‘Albos’ se verán las caras ante Unión Española en el Estadio Santa Laura a partir de las 18:00 horas