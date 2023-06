Aníbal Mosa sacudió el ambiente de Colo Colo haciendo una osada apuesta, en donde aseguró que, con buen trabajo sostenido, el Cacique podría volver a ver una final de Copa Libertadores tras más de 30 años.

Los dichos del ex presidente de Blanco y Negro no cayeron muy bien en Patricio Yáñez, quien con toda honestidad dijo que este Colo Colo es de los más deslucidos del último tiempo y no ve por dónde podría lograrse.

“Es que es una cuestión obvia, si traes buenos jugadores, evidentemente. Yo no sé si el fútbol chileno está para traer buenos jugadores, tampoco sé el tema formativo que tengan cierto nivel”, dijo en Deportes en Agricultura.

Colo Colo se juega la vida este martes en La Bombonera ante Boca. | Foto: Photosport

Sobre la realidad actual del Cacique, Yáñez cree que “Lo que uno ve, está muy lejos este Colo Colo de ser un equipo que pueda llegar a una final, es de los más deslavados, de los más malo que he visto en el último tiempo a nivel individual y colectivamente”.

“Si te vas a gastar 20 millones de dólares, evidentemente que en tres años puedes pelear la copa, pero no sé de dónde van a sacar esas lucas para potenciar al plantel. La otra es que aparezcan todos los jóvenes con calidad de exportación para decir que se puede pelear”, afirmó.

El Cacique este martes se jugará la vida en Copa Libertadores ante Boca Juniors, donde necesita rescatar puntos o una derrota bien podría dejarlos eliminado de manera temprana del certamen continental.