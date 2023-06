En Colo Colo sin duda que uno de los temas que más ha causado revuelo en las últimas semanas ha sido sobre la comisión de ídolos que propuso Aníbal Mosa para el ‘Cacique’, la cual ha generado diversas opiniones por parte de los fanáticos y ex jugadores del club.

Un referente del club como lo es Patricio Yáñez no quedó ajeno a esta situación y en el programa ‘F90’ de ESPN tomó la palabra para referirse a esta propuesta, en la que no se mostró muy a favor en primera instancia.

“Yo no pongo en duda la capacidad de Marcelo Barticciotto o de Esteban Paredes para tener alguna conversación con los que están al día del fútbol y entienden de fútbol y que están al día a día”, partió declarando Yáñez.

En esa línea, el ‘Pato’ fue muy claro en que hoy en día ese puesto de asesor que podrían cumplir los ídolos ya está ocupado, por lo que ve esta propuesta de Aníbal Mosa como un volador de luces más que algo real.

Marcelo Barticciotto y su paso como DT en Colo Colo | Foto: Archivo

“Acá lo que interesa es el técnico, que ya tiene asesores, que ya tiene ayudantes que ve las necesidades que requiere el equipo y tiene un director deportivo y ese director deportivo obedece a las peticiones del técnico y es el puente de plata para que la comisión fútbol lleven a cabo las peticiones y necesidades del club”, confesó en ESPN.

Finalmente, Yáñez reveló su gran deseo que tiene con Marcelo Barticciotto en Colo Colo, en la que explicó que no lo ve formando parte de esta comisión deportiva, sino que lo perfila como una opción para ser DT del ‘Cacique’.

“Yo a Marcelo se lo he dicho en un montón de oportunidades, a mí me gustaría verlo en la banca, a mí no me gustaría verlo tomando un café donde su opinión no se si va a ser tomada en cuenta, pero no van a ejecutar absolutamente nada sobre lo que él piensa. Para mí por sus capacidades, yo lo vería en la banca”, finalizó.