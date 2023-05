Ex presidente de Colo Colo ningunea a Aníbal Mosa por su idea de recurrir a ídolos: "No se trata de vender humo"

Colo Colo está pensando en el próximo desafío de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Argentina y Aníbal Mosa, en paralelo, está trabajando en la creación de la comisión de ídolos en Blanco y Negro. Sin embargo, la idea no le gusta para nada a Peter Dragicevic.

El ex presidente de Colo Colo no está para nada de acuerdo con la intención que tiene el actual director de ByN. Dragicevic considera que la idea es pésima para los albos y liquidó la buena intención que tiene Mosa en recurrir a referentes de la institución.

“Hay que decir la verdad y no inventar cuentos con cosas que son irrealizables. Eso de las figuras emblemáticas no aportará nada. La única forma de sacar adelante los clubes es con jugadores de jerarquía y no vamos a salir de eso”, dijo el ex presidente en diálogo con RedGol.

Además, Dragicevic fue claro con la idea de Mosa. “No se trata de vender humo, para qué andamos con cosas. No es solución. No arregla el problema, Mosa lo debe saber”.

Peter Dragicevic no le cree nada a Aníbal Mosa con la creación de la comisión de ídolos en Colo Colo (Photosport)

Uno de los ex presidentes emblemáticos del Cacique, además, repasó en el piso a Mosa por esta idea. Siente que las ex glorias de la institución no aportarán en ideas frescas para el equipo y, además, que no tienen las armas suficientes para poder aportar en la búsqueda de jugadores para la gerencia que lidera Daniel Morón.

“El análisis técnico dice que hoy el fútbol no está para tener jugadores de jerarquía y seguiremos con un fútbol mediocre como el de ahora. Eso debería llevarnos a una reflexión, de que la solución está adentro y que hay que trabajar de forma profunda en divisiones menores”, añadió.

Otra de las frases de Dragicevic con las que liquida la idea de Mosa y de los exjugadores es que: “¿No estarán un poco viejos para reforzar al equipo?”, remató.