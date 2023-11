Colo Colo vivió un verdadero terremoto en el día de ayer con la detención de Jordhy Thompson, futbolista perteneciente del Cacique quien fue detenido por Carabineros de Chile tras una denuncia de violencia intrafamiliar por parte de Camila Sepúlveda, su pareja.

En la tarde, se determinó que el futbolista del Cacique permanecerá, en un principio, 45 días privado de libertad mientras dure la investigación y se pueda esclarecer la denuncia que Sepúlveda hizo en su contra.

“Lamentable, este hecho es un delito. Me parece que más allá de cualquier opinión desde afuera, tiene que alejarse del fútbol, de cualquier actividad. Va estar una cantidad impórtante de días privado de libertad e independiente que sea abogado, gerente de una empresa o lo que sea, lo que hay que hacer es recuperar a la persona”, dijo Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura.

Yáñez condena, pero también apela al lado humano: “Acá se habla de la forma, hay que ayudar a la persona -si es que tiene arreglo-, cometió un delito y tiene derecho a que le puedan echar una mano. Si no es Colo Colo, que sea su familia, pero primero necesita reconocer su delito y de ahí para adelante mejorar como persona”.

Jordhy está fuera de Colo Colo. | Foto: Photosport

“La actividad deportiva es lo que le tocó vivir, pero fuera de ella tiene que ser una persona que no sea un peligro para la sociedad y no tenga este tipo de situaciones. Yo le deseo lo mejor, me imagino lo que debe estar sufriendo”, complementó.

Para Patricio Nazario, el fútbol pasa a segundo plano: “Cuando tú tienes el caso de una persona que estuvo a punto de cometer un delito mayor, qué importa el fútbol, el activo, que vale esto u otro. Yo lo miro como persona, que se recupere y sea una persona apta para vivir la vida. Lo tienes que quitar de la actividad y recuperarlo, no puede estar ahí”.

“Recupera a la persona, no piensen que es un activo, preocúpense de él y a partir de ahí que sea lo que dios quiera o lo que él quiera. A mí me parece que es una enfermedad y hay que tratarlas de frentón, pero hay que sacarte de circulación para ver si te puedes recuperar”, sentenció en el cierre.

Hoy juega Colo Colo

El Cacique salta a la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua esta tarde para enfrentar a Magallanes en un compromiso pendiente del Campeonato Nacional 2023.

El Cacique quiere recortar

Los albos marchan en la tercera ubicación con 42 puntos y tratarán de darle caza a Huachipato (49) y Cobresal (52), quienes se perfilan para ir directo a la fase de grupos de Copa Libertadores el próximo año.