Colo Colo partió con el pie izquierdo en su debut dentro de la Liga de Primera del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ dejaron una preocupante imagen tras lo que fue la derrota por 3-1 ante Deportes Limache.

Por esto, en el ‘Cacique’ se hace como una gran prioridad en esta semana poder cerrar a un nuevo refuerzo para el 2026, en la que Fernando Ortiz quiere a un reemplazo a las partidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez.

Tras este partido, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó el micrófono en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura para lanzar un bombazo, en la que indicó que el volante nacional, Álvaro Madrid sería nuevo refuerzo de Colo Colo.

“Me llegaba la información de que (Everton) desconvocó al jugador (Álvaro Madrid) para que negocie la venida a Colo Colo, eso es lo que me comunicaron”, declaró.

Madrid sería el nuevo refuerzo albo, según Yáñez | Foto: Photosport

Finalmente, Yáñez deja en manifiesto que según la información que recibe desde las entrañas de Colo Colo, el próximo refuerzo del ‘Cacique’ será el jugador de Everton de Viña del Mar, Álvaro Madrid, el que se podría zanjar en las próximas horas.

“En las próximas horas (Álvaro) Madrid debería ser (el nuevo refuerzo), me decían eso. Hay diferencias, algo tendrá que poner Colo Colo a Everton, pero eso me decían a mí el sábado, que (Madrid) sería el refuerzo de Colo Colo”, concluyó.

