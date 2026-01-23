Colo Colo regresó el día de ayer tras su gira por Uruguay en la Serie Río de La Plata, donde acumuló dos empates ante Olimpia y Peñarol y una dolorosa caída ante el conjunto peruano de Alianza Lima.

Ahora, los albos no solo deben pensar en el inicio de la Liga de Primera 2026, sino que también en el Mercado de Fichajes donde dirán presente tras confirmarse la salida de Lucas Cepeda en el día de ayer.

En esa línea, fue Patricio Yáñez quien en ESPN Chile lanzó una verdadera bomba y nombró al jugador que se reactiva en el mercado albo tras la salida de Cepeda quien parte al exigente fútbol de España.

Popín volvería al radar albo. | Foto: Photosport

En concreto, Yáñez asegura que tiene información desde lo más profundo de Blanco y Negro y soltó: “Me tiran acá que volverían a la carga por Popín Castro… esto me acaba de llegar desde las entrañas”.

Cabe recordar que Colo Colo ya habría hecho hace un par de semanas un ofrecimiento por Daniel ‘Popín’ Castro, pero el cuadro de la Región de Valparaíso lo encontró insuficiente y las negociaciones quedaron estancadas.

Ahora, habrá que esperar con el correr de los días si los albos efectivamente reactivan su interés por Popín Castro o se decantan por otra opción que haya pedido el cuestionado técnico Fernando Ortiz.

En síntesis

Colo Colo busca fichar a Daniel ‘Popín’ Castro tras la salida de Lucas Cepeda.

El delantero Lucas Cepeda deja el club para jugar en el fútbol de España.