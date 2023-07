Colo Colo enfrentará al América MG por los play-off de la Copa Sudamericana. Jorge Valdivia formado en el Cacique y experto en el fútbol brasileño analiza los factores favorables que tendrán los albos en la llave donde buscarán instalarse en los octavos de final.

“Depende mucho de Colo Colo. De lo que pueda desarrollar más acá que allá, porque con un buen resultado como lo hizo el año pasado con Inter que era mucho más difícil. Si saca un resultado positivo lo puede administrar de mejor manera, sin tanta presión como la que mete Inter de Porto Alegre”, reflexiona en ESPN.

El 10 menciona que el momento del equipo de Minas Gerais en el Brasileirao puede influir. Hoy marchan penúltimos en el campeonato de Primera División con 19 unidades en 13 partidos, por lo que privilegiarían reponerse en la competencia interna.

“No es un cuco, no es un gran equipo. No pasa por un buen momento en el fútbol brasilero y eso a estas alturas en Brasil pesa mucho ¿Qué hacen los equipos o entrenadores? privilegian un torneo. En este caso, América Mineiro está privilegiando dos, que es el Brasileirao para salir de la situación incómoda en la que está y la Copa de Brasil”, analiza el ex Palmeiras.

Colo Colo recibirá a América MG el próximo martes 11 de julio a las 18:00 en el estadio Monumental por los play-offs de Copa Sudamericana. La revancha será una semana después a la misma hora en el estadio Raimundo Sampaio. (Foto: Photosport)

En ese aspecto, mencionó que el DT vivió una experiencia complicada que puede marcar cómo afronta el ámbito internacional. “No sé si a la Sudamericana le puede dar tanta importancia, sobre todo Vágner Mancini que estuvo en un equipo que jugó Sudamericana, y con el correr del Brasileirao lo echaron por lo mismo, porque su equipo estaba en una posición bastante compleja”.

Para cerrar el exfutbolista se refirió al ambiente en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte, recinto con capacidad para 23 mil espectadores. “Jugué, varias veces, es un estadio chico. Igual va a ir mucha gente, pero no es un equipo que tenga una gran hinchada”.