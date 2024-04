En Colo Colo siempre pasa algo y esta vez una nueva polémica hace ruido en la interna del cuadro popular. Esto luego del regreso del plantel al país tras el viaje a Brasil, donde enfrentaron a Fluminense el pasado martes, por la segunda fecha del Grupo A en Copa Libertadores.

El Cacique se trajo una derrota por 2-1 desde el Estadio Maracaná, pese a dar pelea y estar muy cerca del empate. Y al sabor amargo de esta caída, se sumó una situación que habría generado incomodidad en el plantel en su retorno a Santiago.

Esto tiene relación con el regreso al país de la delegación, que lo hizo en un criticado vuelo chárter que demoró cerca de siete horas en la ida y lo mismo de regreso, incluyendo una escala en Asunción, Paraguay, para reabastecer combustible. Como referencia, normalmente este trayecto en vuelo comercial no demora más de cuatro horas.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico habrían quedado incómodos con la calidad del viaje, teniendo en cuenta que un vuelo privado debería ser mucho más beneficioso. Pero principalmente por el cansancio que arrastra el plantel en medio del apretado calendario y tras haber venido de otro desplazamiento vía terrestre desde Chillán a Santiago, con una extensión similar de horas.

Incomodidad en el plantel de Colo Colo por el viaje aparte de Alfredo Stohwing

Pero el colmo habría sido que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, no viajó el miércoles con la delegación alba en la vuelta desde Río de Janeiro a Santiago, siendo captado horas más tarde tomando un vuelo comercial, directo y en clase ejecutiva.

Si bien en un principio no llamó mucho la atención que el empresario no retornara junto al equipo, que aterrizó en horas de la tarde al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Pudahuel. Pero todo explotó luego que la situación fuera comentada en Radio Cooperativa, quienes accedieron a los primeros detalles del viaje particular de Stohwing.

Alfredo Stohwing fue captado comprando pasaje en vuelo comercial para regresar a Chile.

Ahí recién los futbolistas y cuerpo técnico del Cacique se habrían enterado de las diferencias de su viaje con el del mandamás de la concesionaria, reaccionando con una evidente molestia.

Entre ellos el entrenador Jorge Almirón, que ha tenido que dar la cara por su decisión de dosificar y sacrificar algunos resultados en el Campeonato Nacional, para mantener al equipo compitiendo en Copa Libertadores. De esta forma, el técnico argentino busca amortiguar el cansacio por la seguidilla de partidos, sumado a los extensos viajes.

Si bien en el plano internacional el conjunto de Macul está en la segunda posición de su grupo, con tres unidades en dos partidos jugados, en el torneo local la realidad es otra: séptimo con 10 puntos, a nueve del líder que es Universidad de Chile.

El presidente de Blanco y Negro se defiende

Para conocer su versión, BOLAVIP se puso en contacto con el propio Alfredo Stohwing, quien se defendió ante la polémica, entregando algunos detalles de por qué optó por viajar en solitario en su regreso a Chile.

“Viajé a Brasil en el mismo vuelo con los jugadores. Al regreso, me vine en un vuelo más tarde, en la noche, pagado por mí, porque tenía que asistir a un par de reuniones allá. Tan simple como eso”, indicó el presidente de ByN.

Cabe recordar que el 26 de abril habrán elecciones en el directorio de Blanco y Negro. Esto luego de la renuncia del director Eduardo Loyola, quien pertenecía al bloque de Aníbal Mosa. En dicha instancia podrían haber cambios en la presidencia de la sociedad anónima, aunque Stohwing apuesta por una reelección.