En Colo Colo ya están empezando a definir el futuro del futbolista Jordhy Thompson, quien quedó en prisión preventiva el pasado lunes por un nuevo episodio de violencia intrafamiliar contra su expareja, siendo formalizado por femicidio frustrado.

Todo indica que será desvinculado del club al término de la temporada, aunque primero su caso será analizado en el directorio de Blanco y Negro, tal como lo indicó este domingo el presidente Alfredo Stohwing.

Jordhy Thompson deberá cumplir prisión preventiva por 45 días mientras dure la investigación. (Mauricio Ulloa/Photosport)

Alfredo Stohwing rompió su silencio

En su llegada al Estadio Monumental para ver el partido contra Unión La Calera, el timonel de ByN rompió el silencio y se mostró frustrado por lo sucedido con Thompson.

“Se va a evaluar la situación y vamos a ver si hay los suficientes antecedentes para tomar una decisión”, comenzó diciendo.

“Ustedes saben que en el fútbol chileno todos los clubes estamos más o menos apretados y Colo Colo no ha vivido situaciones cómodas. Duele, pero duele más del punto de vista de principio y valores”, agregó sobre este caso protagonizado por el formado en la Casa Alba.

En la misma línea, Stohwing lamentó los esfuerzos realizados por Colo Colo para tratar de cambiar la personalidad de Thompson:

“Uno involucra mucho esfuerzo en formar nuestros cadetes, lucha mucho porque lleguen a ser buenos futbolistas, no solo en lo profesional sino que en lo humano, con todos ello, y especial con Jordhy. Mucha gente del club estuvo cerca para tratar de que se diera cuenta de los errores y que no lapidara su carrera. Muy frustrado que no haya hecho caso y que haya dado el papelón, por decir lo menos, que vimos”.

La última oportunidad de Jordhy Thompson en Colo Colo

Finalmente, el mandamás del elenco popular expresó que posiblemente el Niño Joya desaprovechó su última oportunidad, luego de dos actos anteriores de la misma índole.

“Pudo haber sido efectivamente la última oportunidad que haya tenido, pero ya lo veremos”, cerró el empresario.