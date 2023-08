ColoColo sufrió un traspié al igualar por 2-2 en su visita a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por el Campeonato Nacional 2023. El Cacique -aún con un partido menos- llegó a 34 puntos, a ocho de Cobresal en la lucha por el título.

Cristián Arcos asegura que, por cómo se dio el trámite del partido, el equipo de Gustavo Quinteros termina ganando un punto. “Colo Colo ya no depende de si mismo, pero lo pudo haber perdido”, analiza en conversación con Bolavip Chile.

“Creo que es punto ganado para Colo Colo por cómo se dio el partido, si lo decimos en la previa no, pero cómo se dio el partido, es punto ganado, porque lo pudo perfectamente perder”, añade el Tenor Escritor.

El periodista considera que Colo Colo suma más que resta. “Alguien dirá “lo pudo haber ganado”, sí también. Lo bueno es que fue un buen partido, con dos equipos con ganar el partido, pero Colo Colo para mí termina ganando un punto”.

Arcos advierte que el cuadro albo pierde un factor importante en relación al cuadro Minero. “Más que complicarsele, no depende de si mismo Colo Colo, eso no es bueno para ningún equipo y Cobresal sí depende de si mismo, además juegan entre ellos, tiene menos margen que Cobresal sin duda”.

Las falencias de Colo Colo

Cristián Arcos valoró el nivel del partido. “Las dos cosas, a mí me gustó mucho el partido. Desde el minuto 1, salieron los dos a ganarlo y eso no siempre lo ves. Si Colo Colo te pone un gol a los tres minutos es muy difícil que te lo saques, Coquimbo lo da vuelta y Colo Colo cuando parecía medio perdido, lo empata al final”.

Colo Colo se trae un punto desde Coquimbo que lo aleja de Cobresal en la lucha por el título (Foto: Photosport)

El periodista se refiere a las falencias del cuadro que comanda Gustavo Quinteros. “Lo pudo haber ganado o haber perdido. Me parece una buena actitud de parte de los dos y los dos cometieron errores también. A Colo Colo le hacen goles de pelota detenida, varios, no solamente en este partido en la temporada. Le da ocasiones de gol a los rivales a veces cuando no las merecen”.