Lo que debía ser una pretemporada de definiciones para Marcos Bolados se transformó en una pesadilla. El extremo de 29 años, quien venía de disputar 26 partidos en la última temporada, sufrió una de las lesiones más temidas en el fútbol: la rotura del ligamento cruzado de su rodilla.

La información es del periodista Cristián Alvarado, el que dio a conocer la triste noticia en su cuenta de Twitter.

“Marcos Bolados sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. El delantero de Colo-Colo será operado en las próximas horas y se estima que estará cerca de seis meses fuera de las canchas”, escribió el joven reportero albo.

Cirugía y recuperación El cuerpo médico de Colo-Colo confirmó que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. El proceso de rehabilitación le impedirá estar presente en el Campeonato Nacional y la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un retorno proyectado recién para el mes de julio de 2026.

Impacto en el mercado de pases Esta noticia cambia drásticamente el panorama para la dirigencia de Blanco y Negro. Bolados, quien no estaba en los planes prioritarios del técnico Fernando Ortiz debido a la llegada de nuevos refuerzos, estaba siendo sondeado por varios clubes nacionales:

Interesados: O’Higgins, Audax Italiano y Palestino habían mostrado intención de ficharlo.

O’Higgins, Audax Italiano y Palestino habían mostrado intención de ficharlo. Consecuencia: La lesión anula cualquier posibilidad de traspaso en este mercado de verano, obligando al jugador a realizar su extensa recuperación en las dependencias del Estadio Monumental.

La baja de Bolados reduce las variantes ofensivas del “Cacique” en un año donde la exigencia por el Centenario del club es máxima, obligando quizás a la dirigencia a buscar un extremo adicional para cubrir la vacante imprevista.

Fernando Ortíz recibe una pésima notica en Colo Colo.

