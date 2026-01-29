En Colo Colo alistan la que será la formación para el debut en la Liga de Primera 2026, donde el Cacique visitará a Deportes Limache, equipo que se volvió su bestia negra en la temporada pasada.

El entrenador Fernando Ortiz tiene dos bajas obligadas por suspensión para este estreno, que son el defensa uruguayo Javier Méndez, que arrastra dos fechas de castigo desde Peñarol, y el goleador argentino Javier Correa que debe con un partido.

Ante aquello, sería de la partida el cuarto refuerzo del cuadro popular, el delantero trasandino Maximiliano Romero, que llegó a préstamo desde Argentinos Juniors.

Para esta ocasión el Tano Ortiz tampoco podrá contar con el extremo Cristián Zavala, quien se lesionó en el último amistoso contra Peñarol en la Serie Río de La Plata, sufriendo una fractura en la rótula de la rodilla derecha. Además, que se está negociando por una nueva salida a préstamo a Coquimbo Unido.

Otro que está descartado por una grave lesión es Marcos Bolados, quien en la pretemporada sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por seis meses.

La gran duda que tendría el técnico argentino es si incluir o no al volante Claudio Aquino en este primer once, ya que estaría inclinándose por acompañar a Romero con los juveniles Leandro Hernández y Francisco Marchant.

Para este duelo no sería tomado en cuenta el último fichaje de Colo Colo, que es el extremo argentino Lautaro Pastrán, quien fue oficializado este jueves y se perfila como el reemplazante de Lucas Cepeda que partió al Elche.

Fernando Ortiz ajusta la nueva formación del Cacique. (Foto: @ColoColo)

La probable formación de Colo Colo:

Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Deportes Limache vs. Colo Colo?

El partido entre Deportes Limache y Colo Colo está programado para el sábado 31 de enero a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con presencia de solo abonados del elenco tomatero.

