Este jueves se pudo conocer la versión de Coquimbo Unido a raíz del anuncio que hubo en Colo Colo respecto a un nuevo préstamo de Cristián Zavala.

Ayer en la reunión de directorio de Blanco y Negro votaron a favor de volver a ceder el extremo de 26 años, quien ya había estado en el Pirata el segundo semestre del 2025, siendo campeón de la Liga de Primera.

El problema es que en el momento de esta aprobación no habría existido ninguna propuesta sobre la mesa, por lo que en la Cuarta Región desconocieron esta situación. No así hace dos semanas atrás, cuando seguían pujando por el regreso del puntero.

Y esta jornada habló en conferencia de prensa el gerente general de Coquimbo Unido, Pablo Morales, quien puso paños fríos a la polémica y aseguró que se retomaron las negociaciones con el Cacique.

“Coquimbo Unido es la casa de Cristián Zavala. Estamos en una etapa de negociación, se están haciendo los esfuerzos para que llegue. Esperemos que se puede alcanzar un acuerdo”, informó a la prensa coquimbana.

Pablo Morales aclaró la situación de Cristián Zavala. (Foto: Juego de Campeones)

De esta forma, se espera que los clubes lleguen a un acuerdo por una nueva salida a préstamo del oriundo de Puente Alto, acordando la repartición salarial y una extensión contractual con el cuadro popular.

En síntesis