Colo Colo tiene la mente puesta en enfrentar a O’Higgins de Rancagua este sábado en el Estadio El Teniente, compromiso válido por la Fecha 4 de la Liga de Primera donde los albos buscarán quedar al tope de la tabla de posiciones.

Una de las situaciones que ha llamado la atención en el Estadio Monumental es la ausencia de Lautaro Pastrán, quien llegó hace un par de semanas a la institución y todavía no debuta de manera oficial con los albos.

Sobre su situación se refirió Daniel Arrieta, quien en Pelota Parada de TNT Sports aseguró que “Todavía le falta. Llamó la atención que no estuviera frente a Unión La Calera, pese a que había recibido un patadón en la noche alba solidaria”.

Pastrán busca un lugar. | Foto: Photosport

“La realidad es que ya estaba entrenando y se está poniendo a punto. Están esperando que esté en su mejor versión para poder jugar”, complementó sobre cuándo se podría ver a Pastrán en acción en la Liga de Primera.

A su vez, explica que “Él llega después de la pretemporada, después de que Colo Colo había estado en Pirque y Uruguay. Está más atrás en relación al plantel, pero en marzo ya debería estar porque el torneo avanza y el domingo 1 juegan con Universidad de Chile”.

Así las cosas, lo más probable es que el jugador no vaya citado ante O’Higgins de Rancagua y sí lo pueda hacer frente a Universidad de Chile, duelo pactado para el próximo domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

En síntesis

Lautaro Pastrán no ha debutado oficialmente y se encuentra en proceso de puesta a punto.

Colo Colo enfrenta a O’Higgins este sábado por la fecha 4 de la liga.